Министр по делам ветеранов Украины написала заявление об отставке
Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную раду заявление об отставке, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит Metа, признана в России экстремистской и запрещена).
По его словам, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
Юлия Лапутина родилась в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование. С 1992 года работала в Службе безопасности Украины (СБУ).
В марте 2020 года Лапутина получила звание генерал-майора, а в декабре того же года стала министром по делам ветеранов.
В начале ноября 2023 года заявление об отставке написал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Он сообщил, что принял решение самостоятельно и планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.
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