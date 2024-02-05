Стефанчук: министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку

Министр по делам ветеранов Украины написала заявление об отставке

Юлия Лапутина (Фото: mva.gov.ua)

Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную раду заявление об отставке, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит Metа, признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Юлия Лапутина родилась в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование. С 1992 года работала в Службе безопасности Украины (СБУ).

В марте 2020 года Лапутина получила звание генерал-майора, а в декабре того же года стала министром по делам ветеранов.

В начале ноября 2023 года заявление об отставке написал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Он сообщил, что принял решение самостоятельно и планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины.