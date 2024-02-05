Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой

Как выглядит найденная в Грузии взрывчатка, которую везли в Россию

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Грузинская служба государственной безопасности задержала в стране груз со взрывными устройствами и взрывчаткой. Правоохранители заявили, что он следовал в Россию для проведения терактов. Ее доставили из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и ввезли в Грузию через КПП «Сарпи».

Всего нашли 14 кг взрывчатки C-4. Взрывчатку нашли в минивэне, который принадлежит гражданину Украины. Из сообщения грузинской службы следует, что доставку груза организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе.

Потом груз собирались везти в Россию через КПП «Дарьял» по Военно-грузинской дороге.