В Дагестане возбудили дело после падения машины с детьми в канал
В Дагестане возбудили уголовное дело, после того как водитель не справился с управлением и съехал в канал. Двоих детей, находившихся внутри, доставили в больницу, где один из них скончался. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК.
Водителя машины заподозрили в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК), говорится в сообщении. По этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Мужчина задержан.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за падения машины в канал в Махачкале. Прокуратура Дагестана сообщила, что ДТП произошло в поселке Семендер, который входит в городской округ Махачкала. По данным телеграм-каналов «112» и Shot, в машине тренер вез троих своих учеников на тренировку.
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