Бастрыкин поручил возбудить дело из-за падения машины в канал в Махачкале

Фото: МВД России по Республике Дагестан

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения легкового автомобиля в канал в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, водитель машины не справился с управлением и допустил «опрокидывание машины с пассажирами в водный канал». Машина ушла под воду. В результате ДТП пострадали двое детей, их доставили в реанимацию.

Дагестанское управление МВД уточнило, что в канал упал автомобиль Lada Priora, за рулем был 23-летний местный житель. Он не справился с управлением и съехал на машине с дороги в неогороженный канал имени Октябрьской Революции. В результате пострадали двое детей в возрасте 10 и 12 лет, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прокуратура Дагестана сообщила, что ДТП произошло в поселке Семендер, который входит в городской округ Махачкала. Ведомство начало проверку.

По данным телеграм-каналов «112» и SHOT, в машине тренер вез троих своих учеников на тренировку. Водитель и один ребенок выбрались сами, двоих детей достали из автомобиля с помощью очевидцев.