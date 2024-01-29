В поселении Кленовское Новой Москвы построили культурно-досуговый центр

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В поселении Кленовское, которое входит в состав Троицкого административного округа столицы, завершено строительство современного культурно-досугового центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возведение объекта было целиком проспонсировано из средств городского бюджета, согласно Адресной инновационной программе (АИП). Двухэтажное здание площадью свыше 3 тыс. кв. м включает в себя множество функциональных пространств: зрительный зал с необходимыми закулисными хранилищами, буфет, комнаты для занятий вокалом и танцами, а также хореографией и балетом. Проектом также предусмотрены классы информационных технологий, творческие студии, столярные и швейные мастерские.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина, с открытием этого центра Новая Москва обзавелась еще одним местом активного культурного досуга и притяжения, что должно позитивно отразиться на местных сообществах. Также он напомнил, что кроме Кленовского поселения в планах сейчас — строительство подобных комплексов в разных частях Троицкого административного округа. Так, к 2035 году планируется возведение около 100 культурно-досуговых объектов по всей территории Новой Москвы.

Акцент на культурном развитии новых территорий столицы помогает улучшать социальный комфорт горожан и формировать уникальный облик каждого района, уверен декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Создание уникальных объектов, подчеркивающих особенности каждого района, позволит стимулировать локальные идентичности и способствовать появлению сплоченных сообществ», — добавил эксперт.