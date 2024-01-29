 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В поселении Кленовское Новой Москвы построили культурно-досуговый центр

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В поселении Кленовское, которое входит в состав Троицкого административного округа столицы, завершено строительство современного культурно-досугового центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возведение объекта было целиком проспонсировано из средств городского бюджета, согласно Адресной инновационной программе (АИП). Двухэтажное здание площадью свыше 3 тыс. кв. м включает в себя множество функциональных пространств: зрительный зал с необходимыми закулисными хранилищами, буфет, комнаты для занятий вокалом и танцами, а также хореографией и балетом. Проектом также предусмотрены классы информационных технологий, творческие студии, столярные и швейные мастерские.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина, с открытием этого центра Новая Москва обзавелась еще одним местом активного культурного досуга и притяжения, что должно позитивно отразиться на местных сообществах. Также он напомнил, что кроме Кленовского поселения в планах сейчас — строительство подобных комплексов в разных частях Троицкого административного округа. Так, к 2035 году планируется возведение около 100 культурно-досуговых объектов по всей территории Новой Москвы.

Акцент на культурном развитии новых территорий столицы помогает улучшать социальный комфорт горожан и формировать уникальный облик каждого района, уверен декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Создание уникальных объектов, подчеркивающих особенности каждого района, позволит стимулировать локальные идентичности и способствовать появлению сплоченных сообществ», — добавил эксперт.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Новая Москва дом культуры досуг Андрей Бочкарев Москва Строительство
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Главы благотворительных фондов о пожертвованиях, помощи, законах и власти Общество, 12:41
СК направил в суд 35 томов уголовного дела о взрыве газа в Новосибирске Общество, 12:38
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии Политика, 12:34
Гурцкая, Запашные и командир «Ахмата» стали доверенными лицами Путина Политика, 12:29
За МКАДом, но в Москве: как совместить удобство города и чистый воздух РБК и ПИК, 12:28
Зеленский назвал численность украинской армии Политика, 12:25
От Дубая до Катара: как заработать от 50% на перепродаже недвижимости Pro, 12:23
Откладывать некуда, киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Новосибирской области город огородили сеном от косуль Общество, 12:16
Центризбирком объявил слоган президентских выборов Политика, 12:12
Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram Бизнес, 12:03
Экс-мэра Томска приговорили к году колонии и освободили в зале суда Политика, 12:00
В центре Москвы появится новый квартал Slavа. Каким он будет Отрасли, 11:58
В Петербурге полиция задержала снимавших нападения на людей мужчин Общество, 11:56
Air Astana объявила ценовой диапазон IPO на трех биржах Инвестиции, 11:52