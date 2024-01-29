Четверо погибли в ДТП с автобусом, перевозившим хоккейную команду на Урале

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим хоккейную команду

В МВД заявили, что во время движения у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой

Фото: Прокуратура Свердловской области

По последним данным, четыре человека погибли в Свердловской области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает местная прокуратура.

Автобус ехал из Челябинска в Новоуральск. По предварительным данным, у его лопнуло колесо, из-за этого его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой Citroen, сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

На фотографии, опубликованной областной прокуратурой, видно, что после столкновения с легковой машиной автобус врезался в дерево.

Три человека — водитель и пассажиры легковой машины — погибли на месте. Тренер хоккейной команды скончался в больнице, отмечают в прокуратуре. Также госпитализация потребовалась двум подросткам, которые ехали в автобусе.

По данным прокуратуры, всего в автобусе находились 18 детей в возрасте 15-16 лет. Они возвращались с соревнований из Челябинской области. На место ДТП выехал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов.

Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. По их данным, инцидент произошел около 9:30 (7:30 мск) недалеко от поселка Верх-Нейвинский.