Четыре человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим хоккейную команду
По последним данным, четыре человека погибли в Свердловской области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, сообщает местная прокуратура.
Автобус ехал из Челябинска в Новоуральск. По предварительным данным, у его лопнуло колесо, из-за этого его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой Citroen, сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
На фотографии, опубликованной областной прокуратурой, видно, что после столкновения с легковой машиной автобус врезался в дерево.
Три человека — водитель и пассажиры легковой машины — погибли на месте. Тренер хоккейной команды скончался в больнице, отмечают в прокуратуре. Также госпитализация потребовалась двум подросткам, которые ехали в автобусе.
По данным прокуратуры, всего в автобусе находились 18 детей в возрасте 15-16 лет. Они возвращались с соревнований из Челябинской области. На место ДТП выехал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов.
Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. По их данным, инцидент произошел около 9:30 (7:30 мск) недалеко от поселка Верх-Нейвинский.
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