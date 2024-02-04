Заслуженный артист Удмуртии Агапов умер через день после 50-летия
Умер заслуженный артист Удмуртии актер Алексей Агапов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии, где он работал.
Агапов скончался 3 февраля, причина смерти не уточняется. «Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! <...> Приносим глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича Агапова», — говорится в сообщении театра.
Алексей Агапов родился 1 февраля 1974 года. Окончил Пермский государственный институт культуры (по специальности «актер драмы») и Екатеринбургский государственный театральный институт (режиссер драмы). С 1992 года он работал в Сарапульском драматическом театре. В 2015 году он перешел в Государственный русский драматический театр Удмуртии в Ижевске. В том же году ему присвоили звание заслуженного артиста Удмуртии.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности