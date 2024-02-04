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Заслуженный артист Удмуртии Агапов умер через день после 50-летия

Заслуженный артист Удмуртии Агапов через день после 50-летнего юбилея умер
Алексей Агапов
Алексей Агапов (Фото: Государственный Русский Драматический Театр Удмуртии)

Умер заслуженный артист Удмуртии актер Алексей Агапов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии, где он работал.

Агапов скончался 3 февраля, причина смерти не уточняется. «Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! <...> Приносим глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича Агапова», — говорится в сообщении театра.

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Алексей Агапов родился 1 февраля 1974 года. Окончил Пермский государственный институт культуры (по специальности «актер драмы») и Екатеринбургский государственный театральный институт (режиссер драмы). С 1992 года он работал в Сарапульском драматическом театре. В 2015 году он перешел в Государственный русский драматический театр Удмуртии в Ижевске. В том же году ему присвоили звание заслуженного артиста Удмуртии.

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