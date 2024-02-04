В Пскове задержали курьера за обман пенсионерок на ₽550 тыс.

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В Пскове задержали курьера мошенников, которые обманули трех пенсионерок на 550 тыс. руб., сообщила пресс-служба управления МВД по Псковской области.

Полицейские задержали 28-летнего жителя города Великие Луки в арендованной квартире в Пскове. В МВД отметили, что ранее он был судим за грабеж. По данным ведомства, адреса обманутых пенсионерок, у которых нужно было забрать деньги в пользу мошенников, от получал через мессенджер. Деньги он переводил на счета сообщников, оставляя 5% себе в качестве вознаграждения.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба; мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном размере). Курьера заключили под стражу.

В полицию обратились 85-летняя жительница города Печоры, а также две пенсионерки из поселка Красногорск 1933 и 1936 годов рождения. В общей сложности они передали курьеру телефонных мошенников 500 тыс. руб. Женщин обманули с помощью схемы «Ваш родственник попал в ДТП»: по этому сценарию злоумышленники сообщают жертве, что ее близкий стал виновником ДТП и предлагают дать взятку для освобождения от ответственности.