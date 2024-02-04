В Нижнем Новгороде второй раз за неделю прорвало водопровод
В центре Нижнего Новгорода произошел прорыв водопровода, сообщила администрация Нижегородского района со ссылкой на водоканал.
Утечка на водопроводе произошла возле дома № 16 на улице Большая Печерская. Аварийный участок отключили, идут ремонтные работы, предварительное время их окончания — 20:00–21:00 4 февраля.
Из-за аварии без водоснабжения остались жители домов на Большой Печерской. Также было приостановлено движение трамваев по маршруту № 2, сообщает «Время Н» со ссылкой на Центр развития транспортных систем.
По данным NewsNN, из-за прорыва водопровода частично затопило центр города. Сообщество «Нижний Новгород» во «ВКонтакте» опубликовало кадры затопленной улицы: утверждается, что прорвало трубу с горячей водой.
РБК направил запрос в пресс-службу «Нижегородского водоканала».
В Нижнем Новгороде утром 31 января произошло повреждение трубопровода возле дома № 7 на улице Фрунзе (находится в 800 м от Большой Печерской, 16). В результате без отопления и горячей воды остались жители домов на улицах Фрунзе, Большой Печерской, Ковалихинской, Трудовой, а также на Верхне-Волжской набережной. Аварию устранили примерно через шесть часов.
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