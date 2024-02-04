В Белоруссии выставили на торги синагогу за ₽1,1 тыс.
Белорусская универсальная товарная биржа выставила на торги синагогу XVII века в городе Слоним в Гродненской области, начальная цена — 40 белорусских руб. (1112 российских руб.).
Вместе с синагогой продаются веранда и две пристройки. Площадь здания — 673,3 кв. м. Здание продадут с аукциона 22 февраля.
Согласно условиям торгов, покупатель синагоги должен будет выполнить несколько требований. Среди них — подписание охранного обязательства на материальную недвижимую историко-культурную ценность и разработка плана реконструкции или капитального ремонта здания с получением госэкспертиз. В случае невыполнения условий синагогу вернут продавцу без возмещения покупателю стоимости объекта.
В 2018 году купить синагогу планировал британский Фонд еврейского наследия, пишет «Зеркало». Представители организации внесли здание в список значимых объектов еврейского мирового наследия.
В 2021 году синагогу купила писательница из Минска Илона Караваева за 30 тыс. белорусских руб. (832 тыс. российских руб.), она продала для этого свою квартиру. Как пишет «Слонимская газета», на реконструкцию здания требовалось минимум $50 тыс. Эту сумму писательница собрать не смогла, и синагогу передали обратно государству.
В сентябре 2023 года синагогу выставили на торги. Тогда первоначальная цена составила 64,5 тыс. белорусских руб. (1,7 млн российских руб.). Торги не состоялись.
Слонимская синагога построена в 1642 году. Здание включено в список историко-культурных ценностей Белоруссии. В 2001 году синагогу передали Иудейскому религиозному объединению Белоруссии, затем его отдали в собственность отдела культуры Слонимского районного исполкома.
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