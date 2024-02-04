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Ярославский минкульт объяснил отмену спектакля с Раппопорт

Ярославский минкульт объяснил отмену спектакля с Раппопорт общественным мнением
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» по пьесе Александра Гельмана «Альмар», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, отменен «с учетом общественного мнения». Об этом сообщили в министерстве культуры Ярославской области, передает 76.ru.

Об отмене мероприятия ранее объявил концертно-зрелищный центр «Миллениум» в Ярославле. В региональном минкульте отметили, что постановку планировала коммерческая организация, мероприятие было организовано в соответствии с законодательством.

«В настоящее время, с учетом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле», — сообщили в ведомстве.

В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова
Политика
Ксения Раппопорт

Изначально спектакль должен был состояться 25 февраля, однако его перенесли на день. По данным издания, постановку отменили после обращений жителей Ярославля, в том числе к губернатору и областному минкульту.

По словам автора обращения Сергея Казанского, Серебряков и Раппопорт живут за границей, «выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России». «В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — приводило его слова издание.

Раппопорт была среди тех, кто подписал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о прекращении военных действий на Украине.

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«Эйнштейн и Маргарита» — первая постановка пьесы драматурга Александра Гельмана «Альмар» в мире. Согласно описанию, спектакль Александра Марина повествует «о непростых отношениях двух людей в непростое для всего мира время». Его премьера состоялась 12 июня 2022 в Московском драматическом театре имени Пушкина.

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Теги
Ярославль спектакль Алексей Серебряков Ксения Раппопорт
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