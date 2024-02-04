Минобороны сообщило об улучшении положения на краснолиманском направлении
Военнослужащие российской группировки войск «Центр» улучшили положение на краснолиманском направлении в зоне военной операции, сообщило Минобороны.
«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю», — сказано в сообщении.
За сутки артиллерия и авиация отразили на этом направлении три атаки украинских штурмовых групп, добавили в оборонном ведомстве.
Также военные нанесли удары по украинским позициям, потери украинской стороны на краснолиманском направлении Минобороны оценило примерно в 120 военных. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, сказано в сообщении.
На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» уничтожили украинский склад боеприпасов близ города Покровска в ДНР. Также ведомство отчиталось об уничтожении склада горючего, предназначенного для Вооруженных сил Украины, в Днепропетровской области.
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