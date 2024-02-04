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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об улучшении положения на краснолиманском направлении

Минобороны: военные улучшили положение на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» улучшили положение на краснолиманском направлении в зоне военной операции, сообщило Минобороны.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю», — сказано в сообщении.

За сутки артиллерия и авиация отразили на этом направлении три атаки украинских штурмовых групп, добавили в оборонном ведомстве.

Также военные нанесли удары по украинским позициям, потери украинской стороны на краснолиманском направлении Минобороны оценило примерно в 120 военных. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, сказано в сообщении.

Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

На донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» уничтожили украинский склад боеприпасов близ города Покровска в ДНР. Также ведомство отчиталось об уничтожении склада горючего, предназначенного для Вооруженных сил Украины, в Днепропетровской области.

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