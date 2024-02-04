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Политика ,  
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Путин направил телеграмму Мбумбе из-за смерти президента Намибии

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии
Хаге Гейнгоб
Хаге Гейнгоб (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба, телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Послание адресовано Нанголо Мбумбе — исполняющему обязанности президента Намибии.

В телеграмме Путин отметил, что с именем Хаге Гейнгоба связаны становление государственности Намибии и многие важнейшие события новейшей истории страны.

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб
Политика
Хаге Гейнгоб

Президент России напомнил, что в молодости Хаге Гейнгоб сражался в рядах борцов за независимость, а потом «верно служил Родине — в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях».

Также Путин отметил личный вклад Гейнгоба в развитие дружественных отношений между странами.

«Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Намибии», — написал президент России.

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер 3 февраля в возрасте 82 лет. Глава государства скончался в больнице столицы Виндхук в окружении жены и детей.

В начале января президент заявил, что у него диагностировали рак. Позднее, 25 января, он отправился на лечение в США. Гейнгоб вернулся в Намибию 30 января — после двух дней лечения. Накануне вечером пресс-секретарь намибийского лидера Альфредо Хенгари сообщил, что президент находится в больнице в критическом состоянии.

Хаге Гейнгоб стал президентом в 2015 году, он занимал должность второй срок подряд. В 2014 году, когда Гейнгоб еще был премьером, он сообщил, что оправился после рака простаты, в следующем году он возглавил страну.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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