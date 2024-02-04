Глава государства скончался в больнице на 83-м году жизни. У него диагностировали рак

Президент Намибии Хаге Гейнгоб (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images )

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб, сообщает The Namibian. Ему было 82 года.

Глава государства скончался в больнице столицы Виндхук. По словам вице-президента Нанголо Мбумбы, Гейнгоб умер утром в субботу, 3 января, в окружении жены и детей.

В начале января президент заявил, что у него диагностировали рак. Позднее, 25 января, он отправился на лечение в США. Гейнгоб вернулся в Намибию 30 января — после двух дней лечения. Накануне вечером пресс-секретарь намибийского лидера Альфредо Хенгари сообщил, что президент находится в больнице в критическом состоянии.

Хаге Гейнгоб стал президентом в 2015 году, это его второй срок. В 2014 году Гейнгоб, занимавший тогда пост премьера, сообщил, что оправился после рака простаты, а в следующем году он возглавил страну.