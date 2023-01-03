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В Сенегале двум депутатам дали шесть месяцев тюрьмы за избиение коллеги

Двух депутатов парламента Сенегала приговорили к шести месяцам тюрьмы за избиение коллеги

Суд Дакара приговорил депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Сенегала Массату Самбу и Мамаду Ньянгу к шести месяцам лишения свободы за избиение коллеги в ходе дебатов по бюджету, пишет Agence de Presse Sénégalaise (APS). Также парламентарии должны будут выплатить пострадавшей компенсацию в размере 5 млн африканских франков (около $8,2 тыс.), пишет издание.

Депутаты от оппозиционной Партии Единства и Сплочения напали на представителя правящей партии «Едины в надежде» Эми Гниби Ндиайе 1 декабря, пишет Reuters. Заседание транслировали в прямом эфире. Самба ударил женщину по лицу, после того, как парламентарий высмеяла его замечания в свой адрес. В ответ Гниби бросила в Самбу стул. Затем другие парламентарии повалили женщину на пол, а Ньянгу ударил ее ногой в живот, пишут агентство и Al Jazeera.

Гниби Ндиайе, по их данным, на тот момент была беременна. После драки парламентарий почувствовала себя плохо, и ее госпитализировали, уточняет APS.

В начале декабря драка произошла в парламенте Турции, где подралисьдепутат от правящей Партии справедливости и развития Зафер Ишик и депутат оппозиционной Хорошей партии. (İyi Parti) Хусейн Орс. Поводом также стали дебаты по бюджету. В результате Орс получил травму, его госпитализировали.

Теги
Сенегал уголовное дело приговор избиение Депутаты
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