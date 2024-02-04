Российский космонавт побил рекорд по суммарному пребыванию на орбите

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Командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, сообщает пресс-служба госкорпорации.

4 февраля 2024 года в 11:30:08 мск Кононенко превзошел достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий, совершенных с 1998 по 2015 годы, провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет.

5 июня в 00:00:20 мск он может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. В июне Кононенко отметит в космосе свой 60-летний юбилей, к моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равняться 1110 суткам.

До последнего рекорда командир отряда космонавтов занимал второе место в мире по общему времени пребывания в космосе. 15 декабря 2023 года он превзошел достижение Юрия Маленченко, которому за шесть полетов удалось набрать 827 суток 9 часов 23 минуты 19 секунд.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (сейчас Туркменабат, Туркмения). В 1996 — 1998 годах проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. 20 марта 1998 года межведомственная комиссия присвоила Кононенко квалификацию «космонавт-испытатель». Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на борту корабля «Союз ТМА-12». По возвращении из своей первой экспедиции на станцию Кононенко получил звание Героя России.