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В США в гараже нашли ядерную ракету времен холодной войны

В гараже американца в штате Вашингтон нашли ядерную ракету времен холодной войны

Фото: Bellevue, WA Police Department
Фото: Bellevue, WA Police Department

Саперный отряд города Белвью в штате Вашингтон обнаружил ржавую ракету, способную нести ядерный заряд, в гараже местного жителя, сообщила пресс-служба полиции.

К правоохранительным органам обратился музей Военно-воздушных сил в городе Дейтон, штат Огайо. Как рассказал собеседник, в музей позвонил житель Белвью, выразив желание пожертвовать неназванный предмет, принадлежавший его умершему соседу. Он добавил, что сосед купил предмет во время распродажи.

Позже полиция сообщила, что в гараже нашли Douglas AIR-2 Genie (также известную как MB-1) — неуправляемую ракету класса «воздух — воздух», которая могла нести ядерную боеголовку мощностью 1,5 килотонны. Однако боеприпаса и топлива в ракете не обнаружили.

Саперный отряд подтвердил, что объект безопасен. Поскольку ракета была инертной, а военные не потребовали ее обратно, полицейские оставили ее соседу, чтобы он отреставрировал ее и выставил в музее, уточнили в пресс-службе.

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Фото:customs_rf / Telegram

MB-1 была разработана в США в конце 1950-х годов и находилась на вооружении ВВС в период холодной войны. Дальность пуска ракеты составляет 9,5 км, что накладывало ограничения на тактику применения в ядерном снаряжении. MB-1 сняли с вооружения в 1982 году, когда из боевого состава вывели самолеты, способные ее применять.

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