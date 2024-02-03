В США в гараже нашли ядерную ракету времен холодной войны
Саперный отряд города Белвью в штате Вашингтон обнаружил ржавую ракету, способную нести ядерный заряд, в гараже местного жителя, сообщила пресс-служба полиции.
К правоохранительным органам обратился музей Военно-воздушных сил в городе Дейтон, штат Огайо. Как рассказал собеседник, в музей позвонил житель Белвью, выразив желание пожертвовать неназванный предмет, принадлежавший его умершему соседу. Он добавил, что сосед купил предмет во время распродажи.
Позже полиция сообщила, что в гараже нашли Douglas AIR-2 Genie (также известную как MB-1) — неуправляемую ракету класса «воздух — воздух», которая могла нести ядерную боеголовку мощностью 1,5 килотонны. Однако боеприпаса и топлива в ракете не обнаружили.
Саперный отряд подтвердил, что объект безопасен. Поскольку ракета была инертной, а военные не потребовали ее обратно, полицейские оставили ее соседу, чтобы он отреставрировал ее и выставил в музее, уточнили в пресс-службе.
MB-1 была разработана в США в конце 1950-х годов и находилась на вооружении ВВС в период холодной войны. Дальность пуска ракеты составляет 9,5 км, что накладывало ограничения на тактику применения в ядерном снаряжении. MB-1 сняли с вооружения в 1982 году, когда из боевого состава вывели самолеты, способные ее применять.
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