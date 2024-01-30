Таможенники нашли у матроса в тайнике 600 бутылок Jim Beam и Chivas
Федеральная таможенная служба России изъяла 600 бутылок алкоголя стоимостью более 870 тыс. руб. из тайника судна из Южной Кореи, которые спрятал один матросов. Об этом сообщается в Telegram ведомства.
Бутылки были спрятаны в топливном баке. Всего таможенники достали 335 л алкоголя без акцизных марок.
«Матрос признался, что купил товары в личных целях в порту Пусана и намеренно скрыл их от таможенного контроля. Таможенники возбудили уголовное дело. Проводится расследование», — сообщает Федеральная таможенная служба.
Владивостокская таможня за 2023 года передала государству конфискат на 97,7 млн руб. По данным пресс-службы, это транспортные средства, запчасти к ним, товары народного потребления, алкоголь, одежда, обувь, лекарства. Всего за данный период исполнено 419 судебных актов о передаче имущества в собственность государства. Об этом сообщалось в октябре прошлого года.
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