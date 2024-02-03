Умер актер из сериалов «Склифосовский» и «Универ» Дмитрий Овчинников
Актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера».
«С 2001 года он радовал зрителей своими удивительными воплощениями на сцене «Геликона», где он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром. Невозможно было остаться равнодушным, когда на сцене блистал Дмитрий Овчинников», — рассказали в «Геликон-Опере».
Прощание и отпевание прошло в церкви Большое Вознесение в Москве.
Дмитрий Овчинников родился в столице 6 апреля 1973 года. Он сыграл множество эпизодических и второстепенных ролей в сериалах: «Дылды», «Начальник разведки», «Склифосовский», «Универ. Новая общага» и др.
В театре Овчинников исполнил много ролей в спектаклях: священника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюту Скуратова в «Царской невесте», Лепорелло в «Каменном госте», Варлаама в «Борисе Годунове».
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