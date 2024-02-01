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Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко

В Одессе умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко

Умер актер, народный артист Украины Анатолий Дриженко, сообщила пресс-служба Одесского академического музыкально-драматического театра имени В. Василько.

«Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива», — заявили в театре, выразив соболезнования близким Дриженко.

Актеру было 82 года, причина смерти не уточняется. Прощание с ним пройдет в театре 2 февраля.

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Анатолий Дриженко родился в 1941 году в селе Олянино в Черкасской области. Он окончил актерский факультет Киевского университета имени И. Карпенко-Карого. Сразу после окончания вуза (в 1964 году) он начал работать в Одесском музыкально-драматическом театре.

За свою карьеру Дриженко сыграл более ста ролей в театральных постановках, фильмах и сериалах, среди них — «Золотой теленок» (2005), «Ликвидация» (2007) и «Жажда» (2010). В 1980 году Дриженко получил звание заслуженного артиста Украинской ССР (1980), в 1992 году — народного артиста Украины.

В начале 2000-х годов Дриженко преподавал в одной из одесских школ развитие речи и актерское мастерство. Вел детскую телепередачу «Сказки деда Панаса» на одесском канале «Глас».

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