Ветеринары и зоозащитники ответили на сообщения о «ядовито-розовом» снеге

Ветеринары: «розовый снег» — остатки от красочных салютов, а не яд для животных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В нескольких районах Москвы жители с собаками стали сообщать о снеге ядовито-розового цвета. Телеграм-канал «Эй, Москва!» со ссылкой на жительницу рассказал, что на прогулке ее питомец понюхал розовое пятно на снегу и стал испытывать слабость, трудности с дыханием и ходьбой.

По мнению собачников, такие следы оставляет изониазид — средство для лечения туберкулеза, очень опасное для животных, а разливают его догхантеры — люди, по собственной инициативе занимающиеся отравлением безнадзорных собак.

Опрошенные РБК зоозащитники рассказали, что бояться розового снега не стоит, потому что он не имеет никакого отношения к средствам по лечению туберкулеза.

«Эти страшилки появляются каждую зиму. Никакого отношения к изониазидам розовый снег не имеет. Что не отменяет проблемы существования догхантеров», — заявила зоозащитница Елена Шостаковская.

Сотрудница ветеринарной клиники «В добрые руки» Анастасия Леонова также отметила, что ядовито-розовые пятна на снегу — не то, чем кажутся. По ее словам, ветеринары опровергли версии об изониазиде, поскольку лекарство выпускается в виде таблеток белого цвета. «Данный лекарственный препарат, как и крысиный яд, не вступает в реакцию с водой или снегом, то есть не окрашивает их в другие цвета», — объяснила Леонова.

«Представители зоозащитных организаций заявляют, что розовый снег — это остатки от красочных салютов, а навеянная паника является обыкновенной провокацией», — уточнила ветврач. Она посоветовала выгуливать домашних питомцев на поводке и в наморднике, а при появлении тревожных симптомов — немедленно показать специалистам.