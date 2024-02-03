Ветеринары и зоозащитники ответили на сообщения о «ядовито-розовом» снеге
В нескольких районах Москвы жители с собаками стали сообщать о снеге ядовито-розового цвета. Телеграм-канал «Эй, Москва!» со ссылкой на жительницу рассказал, что на прогулке ее питомец понюхал розовое пятно на снегу и стал испытывать слабость, трудности с дыханием и ходьбой.
По мнению собачников, такие следы оставляет изониазид — средство для лечения туберкулеза, очень опасное для животных, а разливают его догхантеры — люди, по собственной инициативе занимающиеся отравлением безнадзорных собак.
Опрошенные РБК зоозащитники рассказали, что бояться розового снега не стоит, потому что он не имеет никакого отношения к средствам по лечению туберкулеза.
«Эти страшилки появляются каждую зиму. Никакого отношения к изониазидам розовый снег не имеет. Что не отменяет проблемы существования догхантеров», — заявила зоозащитница Елена Шостаковская.
Сотрудница ветеринарной клиники «В добрые руки» Анастасия Леонова также отметила, что ядовито-розовые пятна на снегу — не то, чем кажутся. По ее словам, ветеринары опровергли версии об изониазиде, поскольку лекарство выпускается в виде таблеток белого цвета. «Данный лекарственный препарат, как и крысиный яд, не вступает в реакцию с водой или снегом, то есть не окрашивает их в другие цвета», — объяснила Леонова.
«Представители зоозащитных организаций заявляют, что розовый снег — это остатки от красочных салютов, а навеянная паника является обыкновенной провокацией», — уточнила ветврач. Она посоветовала выгуливать домашних питомцев на поводке и в наморднике, а при появлении тревожных симптомов — немедленно показать специалистам.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности