Сурок Фил предсказал позднюю весну в США

Фото: Barry Reeger / AP

Сурок Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал позднюю весну в США. Об этом сообщается на сайте Клуба сурка.

Вылезая из своей норы, Фил «увидел тень», что указывает на то, что зима в США затянется. «Зима продлится еще шесть недель», — предсказал Фил, говорится в сообщении.

Сурок Фил из Панксатони ежегодно делает прогноз в 07:30 утра. Члены «Клуба сурка» в смокингах и цилиндрах будят животное и наблюдают за его реакцией. Церемония транслируется в прямом эфире.

День сурка отмечается в США 2 февраля. Популярность праздника выросла благодаря фильму Гарольда Рэмиса «День сурка». Главные роли в нем исполнили Билл Мюррей и Энди Макдауэлл.

В России 2 февраля в некоторых городах также отмечается День сурка. Так, в екатеринбургском зоопарке белка Гилиан предсказала позднюю весну на Урале.

