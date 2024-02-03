Медведев призвал «открыто и тайно» помогать оппозиционерам на Западе
Представители несистемной оппозиции в западных странах могут «радикально оздоровить политический ландшафт», поэтому их следует поддерживать. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он считает, что «новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий». По мнению Медведева, западная оппозиция «не желает гибели своему Отечеству» и «хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма».
«Наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum [открыто и тайно] достичь достойных результатов на выборах. <...> Их приход к государственному управлению способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире», — написал Медведев.
В 2024 году в 64 странах пройдут президентские и парламентские выборы. В Европе голосование проведут по меньшей мере в 19 странах, в Африке — в 18 государствах, в Азии — в 16. В частности, в июне жители стран Евросоюза изберут новых депутатов Европейского парламента. В ноябре пройдут выборы президента США, весной — президента России.
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