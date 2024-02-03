CBC узнал о неисправностях лопастей канадских вертолетов CH-148 Cyclone

Компания Sikorsky уведомила канадских военных об обнаружении дефектов лопастей несущего винта на вертолетах CH-148 Cyclone. Об этом сообщает CBC News cо ссылкой на внутренний отчет.

В документе говорится о возможном «расслоении» лопастей. На производстве в клей, скрепляющий слои металла, из которых сделаны лопасти, могла попасть влага. Это приводит к образованию микроскопических трещин, из-за которых деталь может разорваться под давлением, предупредила Sikorsky. В худшем случае расслоение лопастей в воздухе может привести к падению вертолета, говорится в отчете.

Как пишет CBC, опасения по поводу исправности лопастей несущего винта на CH-148 Cyclone возникли через несколько месяцев после того, как специалисты ВВС Канады отремонтировали трещины, вызванные вибрацией, в хвостовой части как минимум 19 вертолетов. По данным телеканала, ни одна из лопастей на вертолетах CH-148 Cyclone канадских вооруженных сил не ломалась в полете.

В заявлении Sikorsky для СМИ говорится, что при проверке выяснилось, что как минимум четыре лопасти на CH-148 Cyclone канадских Вооруженных сил подверглись расслоению. Производитель уже передал четыре новых детали, сообщили в компании. По данным CBC, теперь канадским военным специалистам приходится чаще проверять лопасти на вертолетах — через каждые 50 часов полета.