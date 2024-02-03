 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CBC узнал о неисправностях лопастей канадских вертолетов CH-148 Cyclone

CBC: канадских военных предупредили о неисправностях лопастей вертолетов Cyclone

Компания Sikorsky уведомила канадских военных об обнаружении дефектов лопастей несущего винта на вертолетах CH-148 Cyclone. Об этом сообщает CBC News cо ссылкой на внутренний отчет.

В документе говорится о возможном «расслоении» лопастей. На производстве в клей, скрепляющий слои металла, из которых сделаны лопасти, могла попасть влага. Это приводит к образованию микроскопических трещин, из-за которых деталь может разорваться под давлением, предупредила Sikorsky. В худшем случае расслоение лопастей в воздухе может привести к падению вертолета, говорится в отчете.

Как пишет CBC, опасения по поводу исправности лопастей несущего винта на CH-148 Cyclone возникли через несколько месяцев после того, как специалисты ВВС Канады отремонтировали трещины, вызванные вибрацией, в хвостовой части как минимум 19 вертолетов. По данным телеканала, ни одна из лопастей на вертолетах CH-148 Cyclone канадских вооруженных сил не ломалась в полете.

WSJ узнала о вероятном отсутствии болтов на Boeing с оторвавшейся дверью
Общество
Фото:NTSB / Reuters

В заявлении Sikorsky для СМИ говорится, что при проверке выяснилось, что как минимум четыре лопасти на CH-148 Cyclone канадских Вооруженных сил подверглись расслоению. Производитель уже передал четыре новых детали, сообщили в компании. По данным CBC, теперь канадским военным специалистам приходится чаще проверять лопасти на вертолетах — через каждые 50 часов полета.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Канада вертолеты военные неисправность
Материалы по теме
В США запретили Boeing «возвращаться к обычному режиму работы»
Бизнес
Boeing попросила поставщиков лучше затягивать болты на деталях самолетов
Бизнес
Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию Бизнес, 10:00
Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ: 3 доходных инструмента Инвестиции, 10:00
Версия приложения «Сбера» пропала из App Store Технологии и медиа, 09:48
В конгрессе США призвали Байдена «продемонстрировать силу» Ирану Политика, 09:38
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 09:31
В Англии взяли режим экономии. Итоги зимнего трансферного окна в Европе Спорт, 09:30
CBC узнал о неисправностях лопастей канадских вертолетов CH-148 Cyclone Политика, 09:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Почему по всей Европе продолжают протестовать фермеры Политика, 09:00
«Северсталь» вернулась к дивидендам. Сколько могут заплатить ММК и НЛМК Инвестиции, 09:00
В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США Политика, 08:53
МИД Индонезии объяснил отказ Галкину во въезде на Бали Общество, 08:49
Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя областями Политика, 08:18
Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде произошел из-за падения дрона Политика, 08:02
Cенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение Байдена по СПГ Политика, 07:54