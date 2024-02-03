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Военная операция на Украине ,  
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В Канаде предложили отдать Украине ракеты 1980-х годов вместо утилизации

CBC: в Канаде предложили передать ВСУ ракеты CRV7 80-х годов вместо утилизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Канада может передать Украине ракеты класса «воздух — земля», подлежащих утилизации, с такой инициативой выступил лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр, сообщает телеканал CBC.

На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тыс. ракет CRV7 1980-х годов, которые сняли с вооружения в начале 2000-х. В 2021 году правительство подписало контракт на утилизацию ракет в течение нескольких лет.

«Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета», — сказал Пуальевр.

Около 8 тыс. ракет все еще имеют боеголовки, а остальные можно использовать для запчастей, считают сторонники политика.

Canadian Rocket Vehicle 7 (CRV7) — считалась одной из самых мощных ракет класса «воздух-земля» своего времени. Она может стрелять с боевых самолетов и ударных вертолетов. Ракета оснащена разными боеголовками, самая большая из них, весом в 7,2 кг, может пробивать железобетонные объекты.

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В конце января Finanсial Times опубликовала письмо, в котором власти стран Евросоюза заявили о «серьезных проблемах» Украины из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и призвали партнеров усилить военную помощь. Его подписали в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью Le Figaro заявил, что союзники должны передать ВСУ необходимое оружие. По его словам, украинские военные находятся в оборонительной позиции из-за нехватки боеприпасов.

Российские власти критикуют поставки оружия ВСУ, подчеркивая, что это не изменит ход военной операции, а только затянет конфликт.

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Теги
Канада Украина военная помощь ракеты
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