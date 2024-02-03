Итальянский замминистра, пожелавший смерти репортеру, подал в отставку

Замминистра культуры Италии, искусствовед Витторио Сгарби подал в отставку из-за скандала на фоне расследования кражи картины XVII века, а также пожеланий смерти журналисту, сообщает Politico.

«Я немедленно ухожу в отставку с поста заместителя министра и сообщу об этом [премьер-министру Италии Джорджии] Мелони», — сказал он.

В начале января Сгарби заподозрили в краже картины художника Рутилио Манетти «Пленение Святого Петра», XVII века, которая пропала в 2013 году. Картина хранилась в одном из домов замминистра. Следствие считает, что Сгарби специально подделал картину, чтобы скрыть ее пропажу.

Во время интервью Report, посвященному расследованию дела, замминистра оскорбил журналиста, пожелав ему «погибнуть в автокатастрофе». Позднее Сгарби извинился, а после пошутил, что больше не занимает пост чиновника и может желать смерти другим.

Против Сгарби заведено еще одно дело — о попытке незаконной продажи за границей картины французского художника Валантена де Булони.

Витторио Сгарби неоднократно избирался в парламент, в последний раз от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», из которой впоследствии вышел.