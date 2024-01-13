Замминистра культуры Италии заподозрили в краже картины

Замминистра культуры Италии заподозрили в воровстве картины XVII века, которая пропала в 2013 году. Сам искусствовед обвинения отверг. Против него ранее завели дело о незаконной продаже другой картины

Витторио Сгарби (Фото: Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images)

В Италии карабинеры отдела охраны наследия обыскали три дома замминистра культуры, искусствоведа Витторио Сгарби по подозрению в краже картины XVII века художника Рутилио Манетти «Пленение Святого Петра», пишут Rai и Corriere Roma.

Картина хранилась в одном из домов замминистра, замминистра сам ранее передал ее следствию, полотно изъяли для проведения экспертизы. Полученная следствием картина имеет отличия от пропавшей: предположительно, неизвестный художник дорисовал факел.

«Я сам передал работу, чтобы были проведены все проверки, начиная с измерений картины по сравнению с украденной. Я абсолютно спокоен. Ее должны были изъять [для экспертизы]. Мне нечего бояться», — сказал Сгарби. Он отказался уходить в отставку из-за «выдуманных» обвинений.

Как считает следствие, эту картину украли из замка в Пьемонте в 2013 году, после чего искусствоведу поручили провести реставрацию полотна, а в 2021 году картина появилась на выставке в Луккке в качестве собственности Сгарби. По его версии, переданная им картина — оригинал, обнаруженный им в одном из заброшенных замков в Витербо, причем в архивах нет никаких упоминаний о ней, а похищенная в Пьемонте картина — «плохая копия», cделанная в XIX веке.

Против Сгарби открыто еще одно дело, о попытке незаконной продажи за границей картины французского художника Валантена де Булони. Сгарби не раз избирался в парламент Италии, в последний — от партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.