США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни»
США предпримут дополнительные меры, чтобы добиться прекращения нападений на свои базы на Ближнем Востоке, их можно ожидать «в ближайшие дни». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы предпримем дополнительные меры реагирования, <...> чтобы положить конец этим атакам», — сказал он (цитата по Fox News). Кирби добавил, что Вашингтон не будет заранее сообщать о новых операциях, однако предупредил, что эти действия произойдут «в ближайшие дни».
Он подчеркнул, что военные выбирали цели тщательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения: «Мы попали именно в то, что хотели».
В ночь на 3 февраля США нанесли удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Это стало ответом на атаку американской авиабазы в Иордании 28 января. Тогда погибли три американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Центральное командование США сообщило, что военные нанесли удары по более чем 85 целям. Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликтов. «Но пусть все, кто может пытаться навредить нам знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.
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