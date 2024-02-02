После серии взрывов в Кривом Роге возникли проблемы со светом
В Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщают Zn.ua и ТСН.
УНИАН и ТСН пишут, что после серии взрывов в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.
«РБК-Украина» и «Суспільне» также сообщают о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.
В ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях, была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году