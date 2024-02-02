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Военная операция на Украине ,  
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После серии взрывов в Кривом Роге возникли проблемы со светом

После серии взрывов в Кривом Роге возникли перебои с электричеством
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщают Zn.ua и ТСН.

УНИАН и ТСН пишут, что после серии взрывов в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

«РБК-Украина» и «Суспільне» также сообщают о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.

В Харькове раздались взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

В ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях, была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Кривой Рог взрывы
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