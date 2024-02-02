После серии взрывов в Кривом Роге возникли перебои с электричеством

После серии взрывов в Кривом Роге возникли проблемы со светом

В Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщают Zn.ua и ТСН.

УНИАН и ТСН пишут, что после серии взрывов в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

«РБК-Украина» и «Суспільне» также сообщают о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.

В ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях, была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.