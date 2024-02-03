Путин подарил девочке из Тулы компьютер и получил в ответ зайчика
Президент России Владимир Путин во время визита к врачу Тульского онкодиспансера подарил его дочке детский компьютер и плюшевого медведя, передают «Тульские новости».
Девочка подарила Путину игрушечного зайчика. «Вам на победу», — сказала она. «Зайчик на победу? Спасибо», — ответил президент.
Мама девочки разрешила пользоваться подаренным компьютером по расписанию.
Путин посетил семью Ярослава Швецова, врача-онколога Тульского диспансера, который переехал в регион по программе привлечения медицинских кадров. Семье предоставили коттедж, построенный за счет средств регионального бюджета.
Ранее президент по видеосвязи открыл онкологические центры в Томске, Уфе и Якутске. Он напомнил, что в 2018 году был начат федеральный проект по усиленной борьбе с онкозаболеваниями. На его реализацию по 2024 год включительно направлено более 960 млрд руб.
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