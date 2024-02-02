Путин по видеосвязи открыл онкоцентры в трех регионах

Путин по видеосвязи открыл онкоцентры в Томске, Уфе и Якутске

Владимир Путин (Фото: Артём Геодакян / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл онкологические центры в Томске, Уфе и Якутске, сообщила пресс-служба Кремля. Видеоконференция прошла во время пребывания президента в Тульском областном клиническом онкодиспансере.

«Сегодня сразу в трех регионах России — в Томске, Уфе, Якутске — открываются новые, современные медицинские учреждения, которые специализируются на лечении онкологических заболеваний», — сообщил Путин.

В якутском онкоцентре четыре хирургических отделения, в нем 180 круглосуточных коек и 25 — дневных. Глава республики Айсен Николаев сообщил, что стоимость медучреждения составила 9 млрд руб.

В новом онкоцентре в Томске семь операционных и реанимация. В Уфе президент открыл Центр детской онкологии и гематологии, который объединил 10 подразделений, в нем доступно 92 койки.

Путин напомнил, что в 2018 году был начат федеральный проект по усиленной борьбе с онкозаболеваниями. На его реализацию по 2024 год включительно направлено более 960 млрд руб.