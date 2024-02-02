Ицык Цыпер (Игорь Цыба) (Фото: Ицык Цыпер / YouTube)

Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера (Игорь Цыба) для российского сегмента.

«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке запустить видео.

Песня Цыбы начала набирать популярность в соцсетях в январе. Клип, который был опубликован в августе 2023 года, по состоянию на 2 февраля набрал более 16 млн просмотров.

22 января телеграм-канал SHOT сообщил, что общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру с требованием запретить песню на территории страны. В треке упоминаются алкоголь, табак и наркотики, в организации увидели в этом пропаганду запрещенных веществ, пишет SHOT.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

В январе YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Михалков заявил, что команда передачи была готова к таким мерам и уже перешла на российские ресурсы.