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Умерла вдова Эдуарда Хиля

Умерла балерина Зоя Хиль — вдова певца Эдуарда Хиля
Зоя и Эдуард Хиль в 2010 году
Зоя и Эдуард Хиль в 2010 году (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Умерла супруга российского и советского певца Эдуарда Хиля — балерина Зоя Хиль. Сообщение о прощании с ней появилось в телеграм-канале храма Смоленской иконы Божией Матери.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», — говорится в публикации.

В телеграм-канале храма, прихожанином которого долгие годы был Эдуард Хиль, рассказали биографию балерины. Хиль родилась в 1931 году в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинград). Ее отцом был актер Александр Морозов, матерью — актриса Зинаида Правдина.

Зоя Хиль окончила Музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории по классу фортепиано, также училась в Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (ранее — хореографическое училище им. А.Я. Вагановой).

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Балерина танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории, там она познакомилась с Эдуардом Хилем, который в это время учился в консерватории. Они поженились в 1958 году. Впоследствии Зоя Хиль помогала мужу в проведении концертов — в качестве конферансье и балетмейстера.

Народный артист РСФСР Эдуард Хиль умер в 2012 году. Он известен по исполнению песен «Я шагаю по Москве» (из одноименного фильма Георгия Данелии), «Зима», «Старый клен», «Чему учат в школе», «На безымянной высоте» и др.

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Теги
Санкт-Петербург Эдуард Хиль
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