Умерла вдова Эдуарда Хиля
Умерла супруга российского и советского певца Эдуарда Хиля — балерина Зоя Хиль. Сообщение о прощании с ней появилось в телеграм-канале храма Смоленской иконы Божией Матери.
«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», — говорится в публикации.
В телеграм-канале храма, прихожанином которого долгие годы был Эдуард Хиль, рассказали биографию балерины. Хиль родилась в 1931 году в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинград). Ее отцом был актер Александр Морозов, матерью — актриса Зинаида Правдина.
Зоя Хиль окончила Музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории по классу фортепиано, также училась в Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (ранее — хореографическое училище им. А.Я. Вагановой).
Балерина танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории, там она познакомилась с Эдуардом Хилем, который в это время учился в консерватории. Они поженились в 1958 году. Впоследствии Зоя Хиль помогала мужу в проведении концертов — в качестве конферансье и балетмейстера.
Народный артист РСФСР Эдуард Хиль умер в 2012 году. Он известен по исполнению песен «Я шагаю по Москве» (из одноименного фильма Георгия Данелии), «Зима», «Старый клен», «Чему учат в школе», «На безымянной высоте» и др.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году