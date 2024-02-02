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Суд взыскал с Анастасии Волочковой 60 тыс. руб.

Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой 60 тыс. руб.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Тверской районный суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой 60 тыс. руб., сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Эту сумму с Волочковой взыскали «в рамках приказного производства, расходов на оплату юридических услуг при рассмотрении гражданского дела и транспортных расходов» в пользу товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4» в Санкт-Петербурге.

Дело, в рамках которого с балерины взыскали судебные расходы, завели в мае 2023 года.

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28 января телеграм-канал Mash сообщил, что с Волочковой взыскали в суде 40 тыс. руб. в пользу бывшей участницы группы «Стрелки» Екатерины Любомской. Она обратилась в суд из-за оскорблений, которые ей нанесла балерина. В итоге Волочкову обязали компенсировать судебные расходы Любомской.

В январе Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам за 2022 год. Артиста обязали заплатить 7,97 млн руб.

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Теги
Тверской суд Анастасия Волочкова суд Москва
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