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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пяти населенных пунктах без света после обстрела ВСУ

Пять населенных пунктов Белгородской области остались без света после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жители пяти населенных пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины села Графовка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка», — написал он.

Кроме того, в результате обстрела в одном частном доме выбило окно, в нем также посечен фасад и нарушено газоснабжение.

По словам Гладкова, при атаке ВСУ никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны, уточнил губернатор.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

31 января, после того как ВСУ обстреляли хутор Панков, без света в регионе остались восемь населенных пунктов.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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