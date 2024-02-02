Гладков сообщил о пяти населенных пунктах без света после обстрела ВСУ
Жители пяти населенных пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины села Графовка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка», — написал он.
Кроме того, в результате обстрела в одном частном доме выбило окно, в нем также посечен фасад и нарушено газоснабжение.
По словам Гладкова, при атаке ВСУ никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны, уточнил губернатор.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
31 января, после того как ВСУ обстреляли хутор Панков, без света в регионе остались восемь населенных пунктов.
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