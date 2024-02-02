Выступивший в Думе в джинсах депутат Плякин призвал не судить по одёжке

Выступивший в Думе в джинсах депутат призвал не судить его по одёжке

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О депутатах следует судить по поступкам, а не внешнему виду, заявил представитель думской фракции «Новые люди» Владимир Плякин, которого раскритиковали в Госдуме за выход на трибуну в джинсах.

«Каково же было мое удивление, когда вместо обсуждения законопроекта они внезапно стали обсуждать... мои брюки. Четвертые сутки пылают станицы — смотрите, депутат Плякин пришел в сессионный зал не в тех штанах», — написал политик в своем телеграм-канале.

«Надеюсь, люди будут судить нас по поступкам, а не по одежке», — съязвил депутат.

Его поддержала замруководителя партии депутат Сардана Авксентьева. В телеграм-канале она выложила фотографию с Плякиным, на которой они оба одеты в джинсы.

«Да, на работе, да, в джинсах. Но это не мешает нам быть серьезными и ответственными людьми. Важно что у человека в голове, ради чего бьется его сердце, а не его внешний вид», — подписала фото Авксентьева. Она также призвала обратить внимание на свои носки «с собачками».

Инцидент в Госдуме произошел 1 февраля. Когда Плякин вышел к трибуне, вице-спикер Думы Ирина Яровая заявила, что джинсы на депутате не соответствуют парламентской этике.

«При всем моем глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах... Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», — сказала вице-спикер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал Яровую: «Мы с вами не только на работе, но представляем наших избирателей и страну», — отметил он.