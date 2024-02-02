 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Один человек пострадал при обстреле курского села Гуево

Губернатор Старовойт: в Курской области обстреляли село Гуево, ранен мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Курской области под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Оно расположено у границы с Сумской областью Украины.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Старовойт добавил, что дом получил сильные повреждения, и пообещал оказать помощь владельцу в восстановлении и ремонте жилья.

Курский губернатор сообщил об обстреле второго села за день
Политика
Фото:Google Maps

29 января губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое. Тогда никто не пострадал, осколками были повреждены два дома и легковой автомобиль. Глава региона добавил, что частичные нарушения были зафиксированы в электроснабжении. Ранее в тот же день Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово. Пострадавших не было, повреждения получили два социальных объекта, автомобиль, а также шесть домовладений.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины. В ноябре 2023 года после удара ВСУ в области начался пожар на предприятии.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Персоны
Курская область обстрел местный житель ранение
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об обстреле второго села за день
Политика
В Курской области под обстрел ВСУ попало село Свердликово
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 01 фев, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 01 фев, 16:58
ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина Политика, 14:08
Экс-футболист МЮ и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее Спорт, 14:08
Один человек пострадал при обстреле курского села Гуево Политика, 14:00
В CAS сообщили, когда опубликуют полное решение по делу Валиевой Спорт, 13:54
В Подмосковье впервые за год заметно выросли цены на земельные участки Недвижимость, 13:54
Умер оператор «Последнего богатыря» и «Беспринципных» Павел Капинос Общество, 13:49
«Известия» узнали о планах Минтруда бороться с зарплатами в конвертах Общество, 13:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Binance заблокировала украденные у главы Ripple Labs токены XRP Крипто, 13:45
Как выглядит больница, которую протаранил на снегоходе житель Носка Свое дело, 13:42
У кандидата большой перерыв в карьере. Как адаптировать таких сотрудников Pro, 13:40
Ларри Пейдж купил пятый остров Бизнес, 13:24
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:22
В ЛНР начал работать Единый государственный реестр ЗАГС Общество, 13:21
Как в Аргентине протестуют против реформ Милея. Фоторепортаж Общество, 13:20 