Один человек пострадал при обстреле курского села Гуево
В Курской области под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Оно расположено у границы с Сумской областью Украины.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.
Старовойт добавил, что дом получил сильные повреждения, и пообещал оказать помощь владельцу в восстановлении и ремонте жилья.
29 января губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое. Тогда никто не пострадал, осколками были повреждены два дома и легковой автомобиль. Глава региона добавил, что частичные нарушения были зафиксированы в электроснабжении. Ранее в тот же день Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово. Пострадавших не было, повреждения получили два социальных объекта, автомобиль, а также шесть домовладений.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины. В ноябре 2023 года после удара ВСУ в области начался пожар на предприятии.
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