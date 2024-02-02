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Общество ,  
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В ЛНР начал работать Единый государственный реестр ЗАГС

В ЛНР начал работу Единый государственный реестр ЗАГС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жителей ЛНР подключили к Единому государственному реестру ЗАГС, сообщили в пресс-службе ФНС.

«Жители Луганской народной республики начали получать услуги по регистрации рождения, браков, разводов, перемены имени и других событий в единой системе ЕГР ЗАГС», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что благодаря ЕГР местные жители получили ряд преимуществ:

  • любую услугу можно получить независимо от места жительства или хранения записи;
  • заявление можно подать в электронном виде через «Госуслуги» и прийти за результатом в выбранное время;
  • выбрать имя и зарегистрировать рождение ребенка можно без посещения органа ЗАГС на основании электронного медицинского документа из роддома;
  • получить пособие или материнский капитал можно без бумажного свидетельства;
  • можно подтвердить родство с ребенком на «Госуслугах», записать его в детский сад, а также получить доступ к его электронному дневнику.

На сайте ЗАГС появилась возможность сгенерировать имя для ребенка
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме того, через ЕГР органы власти будут получать данные из новых записей на следующий день после подписания документа сотрудником ЗАГС. Таким образом станет быстрее процесс получения «связанных с событием услуг». Так, получив сведения о рождении ребенка, ФНС будет автоматически присваивать ему номер налогоплательщика (ИНН), социальный фонд — СНИЛС, а фонд медицинского страхования — медицинский полис.

В первой половине 2024 года к ЕГР планируется подключить органы ЗАГС и в других новых российских регионах: ДНР, Херсонской и Запорожской областях, отметили в пресс-службе ФНС.

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В сентябре 2023 года на сайте ЗАГС появился сервис выбора имени новорожденным. С его помощью можно выбрать имя из списка или сгенерировать случайное. Подбор работает на основании 5 тыс. уникальных имен, которые были внесены в реестр ЗАГС с 1 октября 2018 года. Алгоритм учитывает критерии пола, самого частого сочетания имени и отчества, а также пожелания насчет популярности или редкости, первых букв имени или его длины.

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Теги
ЛНР ЗАГС браки разводы рождение
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