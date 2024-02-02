Как выглядит больница, которую протаранил на снегоходе житель Носка
На Таймыре в Красноярском крае мужчина на снегоходе въехал в стену больницы. В аварию попал житель поселка Носок, сообщили в региональном МВД. По предварительным данным полицейских, он был пьян. Мужчина в результате аварии погиб.
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