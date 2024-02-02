Пьяный житель поселка Носок пробил снегоходом окно больницы и погиб
На Таймыре в Красноярском крае мужчина погиб на месте, влетев на снегоходе в стену больницы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«2 февраля около полуночи 22-летний житель поселка Носок на принадлежащем ему снегоходе «Ямаха», не имея соответствующего водительского удостоверения, и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение со стеной административного здания, влетев в окно строения», — говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Полиция начала доследственную проверку и назначила судебно-медицинскую экспертизу.
По данным телеграм-канала Kras Mash, мужчину, устроившего ДТП, зовут Эдуард Яптунэ. Он разогнал снегоход и влетел в здание больницы, где проехал несколько метров по коридору и врезался в стену. В результате аварии мужчина погиб.
Канал «112» отмечает, что снегоход повредил двери и стены внутри больницы, а также пробил трубы отопления. В результате в помещения здания полилась горячая вода.
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