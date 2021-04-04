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На сахалинском озере под лед провалился снегоход с детьми

На Сахалине под лед озера Тунайча провалился снегоход с семью пассажирами, среди них были дети. О происшествии говорится на сайте регионального главка МЧС.

«Под лед провалился снегоход с санями, на котором находилось 7 человек, в том числе 2 детей», — уточняется в сообщении.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили всех пассажиров и отвезли на берег. Состояние шести человек удовлетворительное, одного мужчину без сознания госпитализировали в областную больницу.

В начале марта посреди озера Байкал из-за сильной метели застряли 12 туристов. Они не могли самостоятельно выбраться и ждали помощи в палатках. По данным МЧС, порывы ветра в регионе достигали 35 м/с. Спасатели благополучно эвакуировали отдыхающих на берег.

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