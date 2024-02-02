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Ударившего ребенка по голове мужчину обвинили в покушении на убийство

СК: мужчину, который ударил ребенка по голове, обвинили в покушении на убийство

Ударившего ребенка по голове мужчину обвинили в покушении на убийство
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В Курской области возбудили уголовное дело на мужчину, который ударил 4-летнего ребенка в магазине в Курчатове, об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.

«По данному факту в Курчатовском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК)», — говорится в сообщении.

Следователи сообщили, что по предварительным данным мужчина, который является уроженцем республики Ингушетия, был пьян. Сейчас подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Полиция задержала мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование уголовного дела.

УМВД по региону сообщали, что полицейские задержали мужчину, ударившего ребенка в магазине в Курской области. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена.
 

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Теги
Россия Курская область покушение на убийство криминал
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