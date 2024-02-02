Ударившего ребенка по голове мужчину обвинили в покушении на убийство
В Курской области возбудили уголовное дело на мужчину, который ударил 4-летнего ребенка в магазине в Курчатове, об этом сообщается на сайте регионального следственного управления.
«По данному факту в Курчатовском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК)», — говорится в сообщении.
Следователи сообщили, что по предварительным данным мужчина, который является уроженцем республики Ингушетия, был пьян. Сейчас подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование уголовного дела.
УМВД по региону сообщали, что полицейские задержали мужчину, ударившего ребенка в магазине в Курской области. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена.
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