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Мишустин заявил о готовности России помочь Киргизии после взрыва на ТЭЦ

Мишустин: Россия готова оказать помощь Киргизии после взрыва на ТЭЦ
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Россия готова помочь Киргизии с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ в Бишкеке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2024.

«К сожалению, сегодня в форуме не принимает участие наш коллега, товарищ, премьер-министр Киргизии — в связи с аварией на ТЭЦ в Бишкеке. Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия, как и все, наверное, коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия», — сказал премьер.

Авария на ТЭЦ в Бишкеке произошла в ночь на 2 февраля. По данным Минэнерго Киргизии, в одном из котлов произошел взрыв и начался пожар. В результате инцидента пострадали пятеро рабочих, двое из них находятся в реанимации с ожогами лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей до 90%, передает «Sputnik Кыргызстан».

Возможной причиной аварии власти Киргизии назвали диверсию. Глава МЧС страны Бообек Ажикеев отметил, что такую версию рассматривают, поскольку «было несколько хлопков в 3 часа ночи». Другая версия произошедшего связана с техногенными причинами.

Власти Киргизии назвали диверсию возможной причиной аварии на ТЭЦ
Общество
ТЭЦ г. Бишкек

Практически вся южная часть Бишкека, где сейчас минус 3 градуса, осталась без отопления, авария коснулась 2493 многоквартирных домов. Столичные школы перевели на дистанционное обучение до 5 февраля, закрыты также детские сады.

Минэнерго пообещало восстановить теплоснабжение через два-три дня, по данным МЧС, на это уйдет от пяти до семи дней. На территории ТЭЦ объявили режим ЧС.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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