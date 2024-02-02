Власти Киргизии назвали диверсию возможной причиной аварии на ТЭЦ

ТЭЦ г. Бишкек (Фото: ОАО «Электрические станции»)

Причиной аварии на ТЭЦ в Бишкеке могла стать диверсия, сообщил глава МЧС Бообек Ажикеев, передает Vesti.kg.

«По поручению главы ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича рассматривается версия о возможной диверсии, потому что, предварительно, было несколько хлопков в 3 часа ночи. Также не исключаем техногенную причину», — заявил министр.

Авария на ТЭЦ в Бишкеке произошла в ночь на 2 февраля. В Минэнерго Киргизии сообщили, что взорвался один из котлов, начался пожар. Пострадали пятеро рабочих, двое из них в реанимации.

Без отопления осталась почти вся южная часть Бишкека, где сейчас минус 4 градуса. По данным «Sputnik Кыргызстан», это 2493 многоквартирных дома. В городе отключили горячую воду для поддержания тепловых сетей, передает Kaktus.

Минэнерго пообещало восстановить теплоснабжение через два-три дня, МЧС — через пять-семь дней. На территории ТЭЦ объявили режим ЧС.