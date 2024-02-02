Власти Киргизии назвали диверсию возможной причиной аварии на ТЭЦ
Причиной аварии на ТЭЦ в Бишкеке могла стать диверсия, сообщил глава МЧС Бообек Ажикеев, передает Vesti.kg.
«По поручению главы ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича рассматривается версия о возможной диверсии, потому что, предварительно, было несколько хлопков в 3 часа ночи. Также не исключаем техногенную причину», — заявил министр.
Авария на ТЭЦ в Бишкеке произошла в ночь на 2 февраля. В Минэнерго Киргизии сообщили, что взорвался один из котлов, начался пожар. Пострадали пятеро рабочих, двое из них в реанимации.
Без отопления осталась почти вся южная часть Бишкека, где сейчас минус 4 градуса. По данным «Sputnik Кыргызстан», это 2493 многоквартирных дома. В городе отключили горячую воду для поддержания тепловых сетей, передает Kaktus.
Минэнерго пообещало восстановить теплоснабжение через два-три дня, МЧС — через пять-семь дней. На территории ТЭЦ объявили режим ЧС.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году