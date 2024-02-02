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Путин высказался за продление программы строительства кампусов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы строительства кампусов на совещании в формате видеоконференции с главами регионов и членами правительства в ходе посещения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Совещание он начал с церемонии открытия кампусов в Альметьевске, Когалыме, Уфе, а также в Москве. На видеоконференции участники обсудили создание первой и второй линии региональных университетских кампусов. На первом этапе создадут 17 кампусов, на втором — восемь. Владимир Путин обратил внимание на оценки демографов, по которым в ближайшее десятилетие число молодых людей будет постоянно расти. По этой причине важно уже сегодня работать над созданием качественно новых условий для их самореализации.

«Это важное решение в развитии инфраструктуры образовательной и инфраструктуры в целом по стране. Это только начало и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, поскольку это только первый этап».

Строительство десяти объектов в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске и Калининграде будет завершено до конца марта 2024 года. Общая стоимость работ по созданию 17 кампусов превышает 500 млрд руб., из которых федеральные средства составляют 40%. По словам Путина, при их строительстве важно опираться на мнения и запросы самих студентов.

«Здесь также должны быть возможности для воспитания детей, и прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причем не только в рамках программы создания кампусов, но и при обновлении инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы», — сказал президент России Владимир Путин.

Путин призвал «не жадничать» с прилегающими территориями для вузов во время открытия новых корпусов Бауманки. Президент отметил, что это важно для развития как учебного заведения, так и для города, где оно находится.

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