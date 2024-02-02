В Кривом Роге после взрыва пропал свет
Жители Кривого Рога Днепропетровской области Украины остались без света после того, как в результате взрыва в городе была повреждена подстанция, сообщает в телеграм-канале национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго». В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители», — говорится в сообщении.
В компании рассказали, что специалисты «Укрэнерго» и ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. — РБК) проводят осмотр оборудования. После его окончания начнутся ремонтные работы.
Издание «Страна» пишет, что свет пропал у 100 тыс. жителей Кривого Рога. Большей части из них (60 тыс.) восстановили электроснабжение. Тем не менее остаются отключенными несколько котельных, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Ранее Zn.ua и ТСН передали, что в Кривом Роге были слышны взрывы. Они также раздались в Кропивницком Кировоградской области, глава обладминистрации Андрей Райкович заявил о работе ПВО. В нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях, действовал сигнал воздушной тревоги.
Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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