В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ

На ТЭЦ «Бишкектеплосеть» произошла авария, пострадали пять человек

На теплоэлектростанции в Бишкеке произошла авария, причины произошедшего выясняются, сообщили «Интерфаксу» в «Бишкектеплосети».

На место происшествия выехал мэр города Айбек Джунушалиев. По распоряжению мэрии Бишкека все школы и детские сады города перейдут на дистанционный режим из-за аварии на теплоцентрали до 5 февраля включительно.

Как сообщает 24.kg, по предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва — неизвестно. Жители города столкнулись с отсутствием горячей воды в домах, температура батарей существенно снизилась.

По данным портала ORDA, пять машинистов-обходчиков пострадали в результате взрыва. В Минздраве сообщили, что у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, тела и верхних дыхательных путей. Два человека находятся в реанимации, еще один — в ожоговом отделении.

Министерство энергетики Киргизии сообщило, что взрыв прозвучал примерно в 3 часа ночи.