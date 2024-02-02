В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ
На теплоэлектростанции в Бишкеке произошла авария, причины произошедшего выясняются, сообщили «Интерфаксу» в «Бишкектеплосети».
На место происшествия выехал мэр города Айбек Джунушалиев. По распоряжению мэрии Бишкека все школы и детские сады города перейдут на дистанционный режим из-за аварии на теплоцентрали до 5 февраля включительно.
Как сообщает 24.kg, по предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва — неизвестно. Жители города столкнулись с отсутствием горячей воды в домах, температура батарей существенно снизилась.
По данным портала ORDA, пять машинистов-обходчиков пострадали в результате взрыва. В Минздраве сообщили, что у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, тела и верхних дыхательных путей. Два человека находятся в реанимации, еще один — в ожоговом отделении.
Министерство энергетики Киргизии сообщило, что взрыв прозвучал примерно в 3 часа ночи.
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