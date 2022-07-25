Президент Казахстана Токаев совершил малый хадж в Мекке
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил малый хадж в Мекке, сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
Токаев также вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях, отметили в пресс-службе.
Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность.
«Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана», — говорится в сообщении.
Токаев прибыл в Саудовскую Аравия, чтобы обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом вопросы торгово-экономического сотрудничества. В ходе переговоров стороны подтвердили намерение увеличить взаимный товарооборот. Наследный принц сообщил о заинтересованности саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
В этом году Саудовская Аравия впервые за три года разрешила иностранным паломникам совершить хадж, также паломничество разрешили совершить людям до 65 лет, привитым от коронавируса.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж для паломников, находящихся вне королевства, а также ограничила число участников до 1 тыс. человек. В прошлом году это количество увеличили до 60 тыс., однако тогда паломникам из-за рубежа снова запретили совершать хадж.