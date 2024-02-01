В Подмосковье загорелся мясокомбинат

МЧС: пожар произошел в здании на территории мясокомбината в подмосковном Пушкино

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В подмосковном городе Пушкино загорелось административное здание на территории мясокомбината, есть угроза перехода огня на другие строения, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Площадь пожара, по информации ведомства, достигла 1 тыс. кв. м. На место прибыло более 50 пожарных и 20 единиц техники. В 21:45 МЧС сообщило, что пожар локализован на 1,2 тыс. квадратов.

Возгорание началось около 18:20 мск. Как уточнили в региональном управлении ведомства, горит здание по адресу: улица Соколовская, владение 23. По информации сервиса «2ГИС», там находится предприятие «Пушкинский мясной двор».

РБК направил запрос в «Пушкинский мясной двор».

На сайте компании сказано, что в здании, где произошел пожар, расположен фирменный магазин. Однако, как сообщили в прокуратуре, пожар произошел в офисном помещении, откуда огонь распространился на все административное здание.

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Утром 1 февраля в городе Буйнакск в Дагестане загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Впоследствии площадь пожара выросла до 2 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали 27 человек, возгорание потушили спустя десять часов.