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Amazon оштрафовали на ₽2 млн за неудаление запрещенной информации

Amazon оштрафовали на ₽2 млн за неудаление материалов о суициде и наркотиках
Amazon AMZN Купить
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Amazon на 2 млн руб. за повторный отказ удалить запрещенные материалы со связанных с ней интернет-ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации владельцем ресурса). По этой статье Amazon грозил штраф до 4 млн руб.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего на заседании, в материалах содержится информация о суициде и местах продажи наркотиков.

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Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Агентство пишет со ссылкой на материалы дела, что в октябре 2023 года мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Amazon штраф в 1 млн руб. за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства и способах изготовления и употребления наркотиков.

Поводом, по его информации, послужила публикация фотографии в одной из социальных сетей, на которой были проиллюстрированы способы совершения суицида. Также в основу дела легли репосты с запрещенного в России сайта Hydra, где опубликована информация об изготовлении и продаже наркотиков.

Получив штраф, компания не удалила эти материалы, поэтому ее вновь привлекли к ответственности.

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Amazon владеет хостинг-провайдером Amazon Web Services — облачной платформой, которая предоставляет пользователям сервисы по подписке. Среди них — виртуальные серверы, облачные базы данных, связующее программное обеспечение и инструменты разработки.

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